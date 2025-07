Am Samstag (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker) geht es im All England Club um den Wimbledon-Titel im Einzel der Frauen.

Während die US-Amerikanerin Amanda Anisimova erstmals in einem Grand-Slam-Finale steht, ist es für Iga Swiatek bereits das sechste.

Bislang hat die 24-jährige Polin auch jedes Grand-Slam-Endspiel, in dem sie stand, gewonnen. Die aktuelle Nummer vier der Welt gewann vier Mal die French Open sowie 2022 die US Open. Auf einen Rasentitel muss Swiatek in ihrer Karriere aber noch warten. Gelingt dieser nun ausgerechnet in Wimbledon?

Für Anisimova, aktuell Zwölfte in der WTA-Weltrangliste, war der Halbfinal-Einzug bei den French Open 2019 bislang das höchste der Grand-Slam-Gefühle. Nun könnte die 23-Jährige erstmals ganz dick zuschlagen.

