Filip Misolic scheidet in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon aus.

Der Steirer unterliegt dem Deutschen Jan-Lennard Struff in vier Sätzen mit 2:6, 7:5, 3:6, 3:6. Misolic kämpfte sich in den vergangenen Tagen erfolgreich durch die Qualifikation, konnte an sein Formhoch jedoch nur phasenweise anknüpfen.

Das ÖTV-Ass vergibt gleich im ersten Game ein 40:0 und kassiert ein Break. Daraufhin läuft nur wenig zusammen, der Satz ist nach 23 Minuten verloren. Dem 23-Jährigen gelingt daraufhin der Satzausgleich, in dem er bei 6:5 die einzige Breakchance des gesamten Spiels nützt.

Struffs Aufschlag als entscheidende Variable

Im dritten Durchgang findet allerdings Struff seinen Aufschlag wieder und nachdem er Misolic zum 3:2 breakt, zieht er rasch Richtung 2:1-Satzführung. Ü

berhaupt spielt Struff, ganz entgegen seiner miserablen Saisonbilanz (elf Auftaktniederlagen seit Mitte Februar) sein Match trocken herunter. Wie Ofner, der Struff in der ersten Paris-Runde geschlagen hatte, prophezeit hatte: Wenn der Deutsche seinen Aufschlag trifft, wird es für Misolic sehr schwer werden.

Mit einem weiteren Break zum 6:3 stellt Struff die Weichen zum Sieg. Im letzten Satz bedeutet ein Serviceverlust des Österreichers zum 2:4 mit einem Doppelfehler die Entscheidung.

Am Dienstag ist mit Sebastian Ofner der zweite Österreicher im Hauptbewerb des Rasen-Klassikers im Einsatz. Er trifft auf den Serben Hamad Medjedovic.

