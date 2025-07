Fabio Fognini beendet seine aktive Karriere als Tennis-Profi.

Der 38-Jährige, der Superstar Carlos Alcaraz in der ersten Wimbledon-Runde nahe an ein Sensations-Aus brachte, hängt den Schläger nach dem Rasen-Klassiker vorzeitig an den Nagel.

"Ich glaube, das ist der beste Weg, auf Wiedersehen zu sagen“, erklärte der Italiener mit den Tränen kämpfend. "Ich muss mir nach diesem Match selbst gratulieren und mir sagen, dass ich nach so einem Auftritt nicht auf anderer Ebene zurückkehre". Monaco-Titel als Karriere-Highlight Fognini hatte sich vor zehn Tagen erst nach fünf Sätzen und über viereinhalb Stunden der Nummer zwei der Welt geschlagen geben müssen. "Ich möchte nicht wieder Challenger-Turniere spielen müssen, um Punkte zu sammeln. Mich aufs Neue zurückkämpfen. Das schoss mir gleich nach dem Spiel gegen Alcaraz durch den Kopf", erklärt Fognini die Beweggründe für seine Entscheidung. Eigentlich hätte der ehemalige Weltranglisten-Neunte die Saison noch zu Ende gespielt. Insgesamt gewann der Routinier neun Turniere im Laufe seiner Karriere - seinen größten Erfolg feierte er mit dem Titel beim ATP-Masters-1000 in Monte Carlo im Jahr 2019.

