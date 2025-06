Stark! Misolic spielt in Final-Runde um Wimbledon-Hauptfeld

Filip Misolic ist seiner ersten Teilnahme an den Wimbledon Championships einen Schritt näher gekommen.

Der Grazer übersteht die 2. Quali-Runde gegen den Belgier Gauthier Onclin souverän. Misolic gewinnt das Duell gegen die Nummer 204 der ATP-Weltrangliste mit 6:4, 6:2.

Das erste Set verläuft ausgeglichen. Der 23-jährige Österreicher verpasst es, beim Stand von 5:3 zum Satzgewinn auszuservieren. Dafür gelingt ihm im nächsten Game das Break, das die Führung herbeiführt.

Danach zieht das ÖTV-Ass mit 4:0 davon und legt so den Grundstein für den Matchsieg. Dabei erlaubt er sich einen Aufschlagverlust im fünften Game. Mit einem Break entscheidet Misolic schlussendlich das Duell.

In der finalen Quali-Runde geht es am Donnerstag (12:00 Uhr) gegen den Libanesen Benjamin Hassan (ATP-Nr. 196), der zuletzt in der ersten Halle-Quali-Runde Sebastian Ofner in zwei knappen Sätzen unterlegen war.

Dritter Major-Hauptbewerb für Misolic steht auf dem Spiel

Der Steirer war 2022 und 2023 jeweils in der ersten Qualifikationsrunde für Wimbledon ausgeschieden und könnte sich erstmals für den Rasenklassiker qualifizieren. Es wäre nach Roland Garros im Vorjahr (Aus in zweiter Runde) und vergangenen Mai, als er nach einem Sieg u.a. über Denis Shapovalov (CAN) erst in der dritten Runde an Superstar Novak Djokovic gescheitert war, sein dritter Major-Hauptbewerb.

ÖTV-Kollege Ofner hat sein Ticket für Wimbledon dank seines "protected ranking"-Status fix, Misolic könnte als zweiter Einzelspieler aus Österreich dazustoßen.

Jurij Rodionov und Lukas Neumayer waren ebenso wie bei den Frauen Julia Grabher und Sinja Kraus jeweils in der ersten Qualifikationsrunde gescheitert.

