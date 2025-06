Misolic nach starkem Kampf im Wimbledon-Hauptbewerb

Mit Filip Misolic schafft es ein zweiter Österreicher neben Sebastian Ofner in den Hauptbewerb des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon.

Der 23-jährige Steirer besiegt am Donnerstag in der dritten und zugleich letzten Quali-Runde den Libanesen Benjamin Hassan (ATP 196) in vier Sätzen mit 2:6, 7:6 (6), 7:6 (5), 6:3.

Misolic kämpft sich zurück

Im ersten Satz gelingt Hassan ein frühes Break zum 3:1 sowie ein weiteres zum 5:2. Im zweiten Durchgang nimmt der sieben Jahre ältere Libanese Misolic gleich zu Beginn seinen Aufschlag zum 1:0 ab.

Misolic kommt aber noch heran, breakt zum 3:3. Hassan gelingt zwar neuerlich das Break, er bringt seinen Aufschlag anschließend aber ebenso nicht durch.

Im Tiebreak des zweiten Satzes schafft der Steirer den Satz-Ausgleich.

Regen bringt Wende zu Gunsten von Misolic

Im dritten Satz halten beide Spieler zunächst ihre Aufschläge. Bei 2:3 kassiert Misolic dann allerdings das Break. Hassan serviert danach stark, bei 5:3, 30:30 aus der Sicht des Libanesen setzt jedoch plötzlich Regen ein. Die Partie wird unterbrochen.

Misolic nutzt die Gunst der Stunde. Nach Wiederbeginn holt er sich sogleich das wichtige Rebreak und rettet sich in Folge ins Tiebreak, das er mit 7:5 und der Verwertung seines zweiten Satzballs für sich entscheiden kann.

Mit einem schnellen Break in Satz vier stürmt der Steirer auf 3:0 davon. Hassan holt sich zwar das Rebreak zum 2:3, doch Misolic nimmt dem Libanesen postwendend erneut den Aufschlag ab und serviert in Folge sicher aus.

Bei den French Open schaffte es Misolic zuletzt aus der Qualifikation heraus bis in die dritte Runde, wo er erst gegen Superstar Novak Djokovic verlor.

Diese 20 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings