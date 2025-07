Ausgeträumt! Sabalenka verpasst Finale von Wimbledon

Aryna Sabalenka verpasst das Finale des Rasenklassikers von Wimbledon!

Die Nummer eins der WTA-Weltrangliste unterliegt der US-Amerikanerin Amanda Anisimova in drei Sätzen mit 4:6,6:4,4:6 und muss sich nach 2023 erneut im Halbfinale geschlagen geben.

Schon zu Ende des ersten Satzes fällt es der Belarussin im entscheidenden Moment schwer, das eigene Aufschlagspiel durchzubringen.

So kann sich Anisimova beim Stand von 3:5 aus Sicht der Favoritin nach hartem Fight schlussendlich entscheidend durchsetzen und den ersten Satz für sich entscheiden.

Sabalenka scheitert erneut im Halbfinale

Ähnlich eng gestaltet sich auch der zweite Satz, bei dem wieder ein einzelnes Break entscheidet - doch diesmal ist Sabalenka auf der glücklicheren Seite und gleicht mit dem Gewinn des zweiten Satzes aus.

Im entscheidenden dritten Satz hat die Belarussin jedoch erneut Probleme mit dem Aufschlagspiel: So kassiert Sabalenka in den ersten beiden Games mit eigenem Service prompt zwei Breaks, das sie, nach Anfangsbreak, mit 1:3 in Rückstand befördert.

Diesen kann die Nummer eins der WTA-Rangliste nicht mehr aufholen, weshalb Sabalenka erneut den erstmaligen Finaleinzug in Wimbledon verpasst.

