Für Alexander Zverev wird sich 2025 nur noch bei den US Open die Gelegenheit bieten, sich endlich den Traum eines Grand-Slam-Sieges zu erfüllen.

In Wimbledon ist für den Deutschen gleich in der ersten Runde Schluss. Die Nummer drei verliert die tags zuvor beim Stand von 1:1 in Sätzen unterbrochene Partie gegen den Franzosen Artur Rinderknech 6:7(3), 7:6(8), 3:6, 7:6(5) und 4:6.

Nach dem Fehlstart in die Wiederaufnahme steht Zverev schon im vierten Satz mit dem Rücken zur Wand, ist nur zwei Punkte von einer Niederlage entfernt und reißt das Ruder noch einmal herum.

Nach einem frühen Break im Entscheidungssatz bleibt der Franzose aber siegreich.

Zverevs erstes Auftakt-Aus bei Major seit 2019

"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Meine Beine zittern immer noch, ich bin einfach froh, dass das Match vorbei ist", sagte der Weltranglisten-72. nach seinem bisher größten Sieg.

"Es ist mein erster Sieg gegen einen Top-5-Mann im größten Stadion der Welt vor meiner Familie", so Rinderknech, der sich gerade erst in Paris Lucas Pouille für die Rasensaison als Coach geangelt hatte.

Für Zverev blieb die Erkenntnis, dass er seine erste Erstrundenniederlage bei einem Major seit Wimbledon vor sechs Jahren erlitten hat.

