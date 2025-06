"Letzter Tanz"? Djokovic spricht über möglichen Rücktritt

Novak Djokovic hat vor dem Anlauf auf seinen achten Wimbledon-Triumph eine erneute Rückkehr zum Rasen-Klassiker im nächsten Jahr offengelassen.

Auf die Frage, ob es sein letzter Wimbledon-Auftritt sein könnte, antwortet der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger: "Ich bin mir nicht sicher, ob es mein letzter Tanz wird."

Sein Wunsch sei es, noch mehrere Jahre zu spielen, betont der 38-jährige serbische Superstar. "Ich würde sehr gerne gesund und auch mental motiviert bleiben, um weiter auf dem höchsten Niveau zu spielen. Das ist das Ziel, aber du weißt es an diesem Punkt nie."

Nach seinem Halbfinal-Aus gegen den Italiener Jannik Sinner vor drei Wochen bei den French Open hatte er gesagt, dass es sein könne, dass es sein letztes Match in Paris gewesen sei.

Die Jagd nach Nummer 25

Noch jagt Djokovic aber seinem insgesamt 25. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier hinterher. "Ich würde sagen, dass Wimbledon die größte Chance dafür ist", sagte er vor seinem Erstrundenmatch gegen den Franzosen Alexandre Muller am Dienstag. Er sei in Wimbledon stets besonders motiviert und bekomme einen Extra-Schub.

Djokovic hat in seiner Karriere bisher siebenmal in Wimbledon triumphiert, nur der Schweizer Roger Federer hat mit acht Titeln öfter bei den Herren gewonnen. In den vergangenen beiden Jahren hatte Djokovic sich jeweils im Finale dem 16 Jahre jüngeren Spanier Carlos Alcaraz geschlagen geben müssen.

