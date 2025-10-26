Die Wiener Stadthalle brachte bereits einige legendäre Sieger hervor.

Nicht nur einige der besten Tennisspieler aller Zeiten, sondern auch insgesamt drei Österreicher konnten sich bereits in die Siegerliste des Einzelbewerbs der Erste Bank Open in Wien eintragen.

Am Sonntag (ab 14 Uhr im LIVE-Ticker) wird sich im Endspiel zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev ein weiterer Sieger hinzugesellen.

1974 fand das Tennisturnier in Wien erstmals statt, unsere Diashow startet jedoch gleich mit dem ersten Finale mit österreichischer Beteiligung im Jahr 1988.