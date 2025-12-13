PSG zittert sich vorübergehend an die Tabellensitze

Paris-Saint-Germain bezwingt den FC Metz in der 16. Runde der französischen Ligue 1 mit einem knappen 3:2-Auswärtserfolg.

Dabei besorgen Goncalo Ramos (31.) und der französische Youngster Quentin Ndjantou (39.) eine 2:0-Führung in Metz.

Doch Jessy Deminnquet bringt den Tabellenletzten mit dem 1:2 (42.) vor dem Seitenwechsel wieder zurück in die Partie.

PSG muss für die drei Zähler bis zum Schlusspfiff zittern

Mit einem Jokertor sorgt Desire Doue (63.) bei PSG wieder für einen vermeintlich klare 3:1-Führung. Allerdings trifft Georgiy Tsitaishvili für die Heimischen vor der Schlussphase zum 2:3-Anschlusstreffer (80.).

Letztlich bringt die Enrique-Elf den vollen Erfolg über die Zeit. Damit kehrt PSG zumindest bis Sonntagabend wieder an die Tabellenspitze zurück. RC Lens peilt aber mit ÖFB-Legionär Samson Baidoo im Heimspiel gegen Nizza wieder den Angriff auf die Spitze an.