FC Metz FC Metz FCM
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG
Endstand
2:3
1:2 , 1:1
  • Jessy Deminguet
  • Georgiy Tsitaishvili
NEWS

PSG zittert sich vorübergehend an die Tabellensitze

Die Pariser springen nach einem knappen Erfolg beim Tabellenschlusslicht an die Spitze. Lens und ÖFB-Legionär Baidoo können aber am Sonntag wieder zurückschlagen.

PSG zittert sich vorübergehend an die Tabellensitze Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Paris-Saint-Germain bezwingt den FC Metz in der 16. Runde der französischen Ligue 1 mit einem knappen 3:2-Auswärtserfolg.

Dabei besorgen Goncalo Ramos (31.) und der französische Youngster Quentin Ndjantou (39.) eine 2:0-Führung in Metz.

Doch Jessy Deminnquet bringt den Tabellenletzten mit dem 1:2 (42.) vor dem Seitenwechsel wieder zurück in die Partie.

PSG muss für die drei Zähler bis zum Schlusspfiff zittern

Mit einem Jokertor sorgt Desire Doue (63.) bei PSG wieder für einen vermeintlich klare 3:1-Führung. Allerdings trifft Georgiy Tsitaishvili für die Heimischen vor der Schlussphase zum 2:3-Anschlusstreffer (80.).

Letztlich bringt die Enrique-Elf den vollen Erfolg über die Zeit. Damit kehrt PSG zumindest bis Sonntagabend wieder an die Tabellenspitze zurück. RC Lens peilt aber mit ÖFB-Legionär Samson Baidoo im Heimspiel gegen Nizza wieder den Angriff auf die Spitze an.

Niederlage beim Nachzügler: Elche verliert auf Mallorca

La Liga
Raphina-Doppelpack! Barcelona vergrößert Abstand zu Real Madrid

La Liga
Verdienter Erfolg! Leverkusen bezwingt Köln im Derby

Deutsche Bundesliga
Liverpool jubelt dank Ekitike-Doppelpack

Premier League
Wimmer-Doppelpack bei Wolfsburg-Sieg in Gladbach

Deutsche Bundesliga
4
Deutsche Bundesliga LIVE: Bayer Leverkusen - 1. FC Köln

Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Hoffenheim - HSV

Deutsche Bundesliga
