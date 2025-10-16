NEWS

Six Kings Slam: Sinner fixiert Final-Showdown gegen Alcaraz

In diesem Jahr kommt es zu einem weiteren Duell der beiden Tennis-Stars. Zuletzt standen sich die beiden im US-Open-Finale gegenüber.

Six Kings Slam: Sinner fixiert Final-Showdown gegen Alcaraz Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Im Finale des Six Kings Slam in Saudi-Arabien kommt es zu einem weiteren Duell zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz.

Der 24-jährige Südtiroler folgt seinem spanischen Kontrahenten ins Endspiel von Riad und setzt sich im zweiten Halbfinale des Tages gegen Novak Djokovic mit 6:4 und 6:2 durch. Zuvor gewann Carlos Alcaraz sein Semifinale gegen Zverev-Bezwinger Taylor Fritz mit 6:4 und 6:2.

Warum der King's Slam dem Tennis schadet

Im Endspiel um das Rekord-Preisgeld in Höhe von 4,5 Millionen Euro stehen sich damit der Weltranglistenerste und sein Verfolger gegenüber - zum insgesamt sechsten Mal in der laufenden Saison.

Zuletzt trafen die beiden Kontrahenten im US-Open-Finale aufeinander. In Flushing Meadows setzte sich Alcaraz in vier Sätzen durch. Im Head-2-Head dieses Jahres führt der Spanier mit 4:1.

Mehr zum Thema

Zynismus in der Wüste: Warum der King’s Slam dem Tennis schadet

Zynismus in der Wüste: Warum der King’s Slam dem Tennis schadet

Tennis
7
Tennis-Weltverband ITF bekommt einen neuen Namen

Tennis-Weltverband ITF bekommt einen neuen Namen

Tennis
Ist der nächste Thiem eine Frau?

Ist der nächste Thiem eine Frau?

LAOLA1
7
Ofner verzichtet auf Erste Bank Open, ÖTV-Spieler rückt nach

Ofner verzichtet auf Erste Bank Open, ÖTV-Spieler rückt nach

Tennis
15
Hol dir jetzt -20% auf deine Tennis Esports Elite Membership!

Hol dir jetzt -20% auf deine Tennis Esports Elite Membership!

Winzone
Tim Wafler: Mit dem Rennrad durch den HORNBACH Eisenstadt

Tim Wafler: Mit dem Rennrad durch den HORNBACH Eisenstadt

Sport-Mix
1
Von Skoff bis Draper: Die Wien-Sieger seit 1988

Von Skoff bis Draper: Die Wien-Sieger seit 1988

Tennis
1
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix Saudi Arabien (Ort) Carlos Alcaraz Jannik Sinner Exhibition