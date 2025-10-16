Six Kings Slam: Sinner fixiert Final-Showdown gegen Alcaraz
In diesem Jahr kommt es zu einem weiteren Duell der beiden Tennis-Stars. Zuletzt standen sich die beiden im US-Open-Finale gegenüber.
Im Finale des Six Kings Slam in Saudi-Arabien kommt es zu einem weiteren Duell zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz.
Der 24-jährige Südtiroler folgt seinem spanischen Kontrahenten ins Endspiel von Riad und setzt sich im zweiten Halbfinale des Tages gegen Novak Djokovic mit 6:4 und 6:2 durch. Zuvor gewann Carlos Alcaraz sein Semifinale gegen Zverev-Bezwinger Taylor Fritz mit 6:4 und 6:2.
Warum der King's Slam dem Tennis schadet
Im Endspiel um das Rekord-Preisgeld in Höhe von 4,5 Millionen Euro stehen sich damit der Weltranglistenerste und sein Verfolger gegenüber - zum insgesamt sechsten Mal in der laufenden Saison.
Zuletzt trafen die beiden Kontrahenten im US-Open-Finale aufeinander. In Flushing Meadows setzte sich Alcaraz in vier Sätzen durch. Im Head-2-Head dieses Jahres führt der Spanier mit 4:1.