Kenin S / Krueger A K/K
Errani S / Tagger L E/T
Endstand
0:23:6 , 2:6
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Lilli Taggers French Open gehen weiter
Kurze Zeit nach ihrem Aus im Einzel darf sich die Osttirolerin im Doppel über einen Erfolg freuen.
Lilli Tagger steht bei den French Open in Paris im Doppel in der zweiten Runde.
Die 18-Jährige besiegt mit ihrer 39-jährigen Partnerin Sara Errani (ITA) die Amerikanerinnen Ashlyn Krueger/Sofia Kenin in 1:36 Stunden 6:3, 6:2.
Taggers Teamkollegin konnte bereits sechs Grand-Slam-Siege im Doppel bejubeln. Mit der jungen Österreicherin spielt sie als Nächstes gegen Perez/Schuurs, die als Siebte des Turniers gesetzt sind.
Vor wenigen Tagen scheiterte die Osttirolerin bei ihrer Grand-Slam-Premiere im Einzel in der ersten Runde an Wang Xinyu (Mehr dazu >>>).