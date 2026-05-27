Lilli Taggers French Open gehen weiter

Lilli Tagger steht bei den French Open in Paris im Doppel in der zweiten Runde.

Die 18-Jährige besiegt mit ihrer 39-jährigen Partnerin Sara Errani (ITA) die Amerikanerinnen Ashlyn Krueger/Sofia Kenin in 1:36 Stunden 6:3, 6:2.

Taggers Teamkollegin konnte bereits sechs Grand-Slam-Siege im Doppel bejubeln. Mit der jungen Österreicherin spielt sie als Nächstes gegen Perez/Schuurs, die als Siebte des Turniers gesetzt sind.

Vor wenigen Tagen scheiterte die Osttirolerin bei ihrer Grand-Slam-Premiere im Einzel in der ersten Runde an Wang Xinyu (Mehr dazu >>>).