Kenin S / Krueger A K/K
Errani S / Tagger L E/T
Endstand
0:2
3:6 , 2:6
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Lilli Taggers French Open gehen weiter

Kurze Zeit nach ihrem Aus im Einzel darf sich die Osttirolerin im Doppel über einen Erfolg freuen.

Lilli Taggers French Open gehen weiter Foto: © IMAGO / Paul Zimmer
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger steht bei den French Open in Paris im Doppel in der zweiten Runde.

Die 18-Jährige besiegt mit ihrer 39-jährigen Partnerin Sara Errani (ITA) die Amerikanerinnen Ashlyn Krueger/Sofia Kenin in 1:36 Stunden 6:3, 6:2.

Taggers Teamkollegin konnte bereits sechs Grand-Slam-Siege im Doppel bejubeln. Mit der jungen Österreicherin spielt sie als Nächstes gegen Perez/Schuurs, die als Siebte des Turniers gesetzt sind.

Vor wenigen Tagen scheiterte die Osttirolerin bei ihrer Grand-Slam-Premiere im Einzel in der ersten Runde an Wang Xinyu (Mehr dazu >>>).

Die größten Grand-Slam-Ausrufezeichen Österreichs

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