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Ofner, Sebastian OFN
Darderi, Luciano DAR
Heute 15:00 Uhr
NEWS
French Open heute: Sebastian Ofner - Luciano Darderi
Schafft Sebastian Ofner die Auftakthürde in Paris? LIVE-Infos:
Sebastian Ofner bekommt es in Runde eins der French Open in Paris mit dem Italiener Luciano Darderi zu tun. Das Duell ist als 4. Partie nach 11 Uhr angesetzt (im LIVE-Ticker >>>).
Ofner, die Nummer 112. der Welt, konnte zuletzt beim Turnier in Genf auf Sand nicht überzeugen und verlor in Runde eins 0:2 gegen den Schweizer Feldbausch.
Der Italiener Darderi ist die Nummer 17 der Weltrangliste und als gesetzter Spieler in Paris naturgemäß Favorit gegen Ofner. Der erst 17-Jährige scheiterte zuletzt erst in Runde drei beim Turnier in Hamburg. Er verlor 0:2 gegen den auf drei gesetzten Alexis De Minaur.