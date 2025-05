Dominic Thiem kehrt zu den French Open zurück

Nicht nur Thomas Muster wird heuer einen Abstecher zu den French Open machen (Artikel>>>), auch Dominic Thiem wird Roland Garros einen Besuch abstatten.

Der zweifache Paris-Finalist (2018, 2019) wird laut einem Bericht der "Krone" nach Paris reisen, um ÖTV-Junior Thilo Behrmann anzufeuern. Der 17-jährige Wahl-Burgenländer, der 2024 als ÖTV-Nachwuchsspieler des Jahres ausgezeichnet worden ist, geht im Junioren-Bewerb an den Start.

Behrmann, der erst vor kurzem bei den beiden J200-Turnieren in Villach und St. Pölten jeweils das Endspiel erreichte, trainiert ja seit einiger Zeit in der Burgenland-Akademie von Wolfgang Thiem in Oberpullendorf.

Außerdem hat Thiem auch zwei PR-Termine auf dem Programm - unter anderem für seinen langjährigen Ausrüster Babolat.

Thiem freut sich auf entspannten Ausflug

"Erstmals sehe ich einen Grand Slam von der anderen Seite. Endlich einmal kein Stress, ich kann mir Matches unbeschwert anschauen. Das wird lustig, eine ganz spezielle Erfahrung", freut sich Thiem auf einen entspannten Ausflug in die Stadt der Liebe.

"Es ist so ein geiles Turnier, die French Open kann man mit nichts vergleichen. Paris gehört zu meinen Lieblingsplätzen. Das Flair ist so besonders. Magisch!"

