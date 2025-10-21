Zwischen Genie und Wahnsinn: Wien-Starter Corentin Moutet

Seine Wutausbrüche sind legendär: In Madrid 2022 zertrümmerte er den Schläger, in Orléans wurde er disqualifiziert, in Italien diskutierte er minutenlang mit dem Schiedsrichter.

ATP-Kollegen schütteln die Köpfe, Fans buhen, und doch: alle schauen hin.

"Ich versuche, ehrlich zu bleiben. Ich will nicht so tun, als wäre ich perfekt. Ich bin nicht hier, um allen zu gefallen", sagte Moutet vor zwei Jahren in der "L’Equipe".

Der Künstler in Tennisschuhen

Moutet stammt aus Neuilly-sur-Seine, einem Pariser Vorort, und begann früh mit dem Tennisspielen – eher widerwillig.

Er wollte eigentlich Musik machen, schreibt bis heute Gedichte und produziert eigene Songs. Auf Spotify finden sich melancholische Tracks wie "Cycle" oder "Fils de Personne", in denen Zeilen auftauchen wie: "Ich habe Monster in meinem Kopf… Glück ist zyklisch."

Diese Zeilen klingen wie das Echo seiner Matches. Denn auf dem Platz befindet sich Moutet immer knapp zwischen Genie und Wahnsinn.

Unorthodoxes Spiel

Moutets Spiel ist zweifelsfrei unorthodox. Er ist kein Powerhitter und keine Ballmaschine, sondern ein Improvisateur.

Er spielt mit feiner Hand, weichem Topspin und einem unglaublich guten Gefühl am Netz. "Er ist ein grenzgenialer Tennis-Spieler, der mit einer Unmenge an Talent ausgestattet ist", beschreibt ihn ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer im Gespräch mit LAOLA1.

Sein Linkshänder-Spin öffnet Winkel, die andere gar nicht sehen – und seine Stoppbälle sind so präzise, dass Gegner oft erst loslaufen, wenn es zu spät ist.

Besonders unbeliebt bei seinen Gegnern ist Moutet vor allem dank seiner Underarm-Serves, die er im Extremfall auch schon mal ein ganzes Game lang durchzieht.

"Man weiß nie, was er als Nächstes macht", sagte Sebastian Ofner nach ihrem Duell bei den French Open 2024. "Er kann dich in einen Rhythmus bringen und dich im nächsten Moment komplett rausreißen. Es ist wie gegen zwei verschiedene Spieler zu spielen."

Moutet spielt spontan, rhythmisch, riskant – mal genial, mal verrückt. Das macht ihn unberechenbar, aber auch einzigartig. Ein Spiel, das mittlerweile sogar unter die Top 40 des ATP-Rankings gebracht hat. Aktuell ist er die Nummer 41 der Welt.

Der ehrliche Spieler

Bei den French Open 2024 wurde Moutet zur Figur des Turniers. In der dritten Runde schlug er Sebastian Ofner in einem emotional aufgeladenen Fünfsatzkrimi – begleitet von frenetischen "Mou-tet! Mou-tet!"-Rufen auf dem Court Suzanne-Lenglen.

Nach dem Match sagte er: "Die Unterstützung des Publikums ist kostbar für mich. Sie hat mich getragen."