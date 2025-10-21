Zverev müht sich in Wien ins Achtelfinale ein

Alexander Zverev steht nach einem harten Stück Arbeit im Achtelfinale der Erste Bank Open 2025.

Der an zwei gesetzte Deutsche schlägt den 24-jährigen Briten (ATP 81) mit 6:4, 1:6, 7:6 (5).

Ein schnelles Break reicht Zverev zum sicheren Gewinn des ersten Satzes. Danach geht aber gar nichts mehr beim Weltranglisten-Dritten. Schnell liegt er 0:5 zurück, verliert innerhalb kürzester Zeit den zweiten Durchgang.

Danach entwickelt sich eine offene Partie, beide Aufschläger agieren souverän. Im Tiebreak setzt sich schließlich der routiniertere Akteur durch.