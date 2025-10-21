Fearnley, Jacob FEA
Zverev, Alexander ZVE
Endstand
1:2
4:6 , 6:1 , 6:7
NEWS

Zverev müht sich in Wien ins Achtelfinale ein

Der Deutsche muss gegen einen Briten über drei Sätze gehen.

Zverev müht sich in Wien ins Achtelfinale ein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Alexander Zverev steht nach einem harten Stück Arbeit im Achtelfinale der Erste Bank Open 2025.

Der an zwei gesetzte Deutsche schlägt den 24-jährigen Briten (ATP 81) mit 6:4, 1:6, 7:6 (5).

Ein schnelles Break reicht Zverev zum sicheren Gewinn des ersten Satzes. Danach geht aber gar nichts mehr beim Weltranglisten-Dritten. Schnell liegt er 0:5 zurück, verliert innerhalb kürzester Zeit den zweiten Durchgang.

Danach entwickelt sich eine offene Partie, beide Aufschläger agieren souverän. Im Tiebreak setzt sich schließlich der routiniertere Akteur durch.

