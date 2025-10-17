Tennis im Herzen Wiens! Erlebe das Event am Rathausplatz!

Noch bis Sonntag, 19. Oktober, läuft am Wiener Rathausplatz das Event "Magic Moments in the City presented by Erste Bank" - ein öffentliches Tennis-Fest mitten in Wien.

Auf sechs Mini-Courts wird gespielt, gefeiert und genossen - bei freiem Eintritt.

Mini-Turnier mit Finale am Sonntag

Das Herzstück bildet ein offenes Mini-Tennis-Turnier, bei dem 128 Hobbyspieler:innen mit kurzen Schlägern und Softbällen gegeneinander antreten.

Gespielt wird in einem kompakten Format: Tie-Breaks bis 7 Punkte, bei 6:6 entscheidet ein einziger Punkt. Die Qualifikation läuft seit Donnerstag in 32 Vierergruppen, die nach ITN-Spielstärke zusammengestellt wurden.

Die besten 32 qualifizieren sich für den Finalbewerb am Sonntag ab 11:00 Uhr, der im klassischen K.O.-Raster ausgespielt wird.

Tennis für alle

Abseits des Turniers kann sich jeder aktiv auf einem der Tenniscourts versuchen.

Neben dem sportlichen Programm sorgen Public Practices mit ATP-Stars, Foodtrucks, Musik und Side-Events für Festivalstimmung mitten in der Stadt.