de Minaur, Alex DE
Misolic, Filip MIS
Heute 20:15 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
NEWS

Tennis heute: Filip Misolic - Alex de Minaur in Wien

Der Österreicher Filip Misolic trifft im Achtelfinale der Erste Bank Open auf die Nummer sieben der Welt. LIVE-Infos:

Tennis heute: Filip Misolic - Alex de Minaur in Wien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreichs Nummer eins Filip Misolic bekommt es im Achtelfinale bei den Erste Bank Open in Wien am Mittwoch mit dem Australier Alex de Minaur zu tun (ab ca. 20:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach seinem Erstrundensieg am Dienstag gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli steht Misolic als letzter Österreicher im Feld der besten 16 des Turniers. Der 24-Jährige liegt aktuell in der ATP-Weltrangliste auf Platz 95.

Sein Gegner ist die Nummer sieben der Welt und als Dritter des Turniers gesetzt. De Minaur besiegte zuvor im Sechzehntelfinale Jurij Rodionov.

LIVE-Ticker:

Von Skoff bis Draper: Alle Wien-Sieger seit 1988

1988 - Horst Skoff (AUT)
1989 - Paul Annacone (USA)

Slideshow starten

38 Bilder

Mehr zum Thema

Erste Bank Open heute: Jannik Sinner - Daniel Altmaier

Erste Bank Open heute: Jannik Sinner - Daniel Altmaier

Tennis
Misolic vom Publikum getragen - gelingt nun die große Sensation?

Misolic vom Publikum getragen - gelingt nun die große Sensation?

Tennis
3
Auftaktsieg! Misolic fightet sich ins Wien-Achtelfinale

Auftaktsieg! Misolic fightet sich ins Wien-Achtelfinale

Tennis
6
Erste Bank Open LIVE: Camilo Ugo Carabelli - Filip Misolic

Erste Bank Open LIVE: Camilo Ugo Carabelli - Filip Misolic

Tennis
Zverev müht sich in Wien ins Achtelfinale

Zverev müht sich in Wien ins Achtelfinale

Tennis
Erste Bank Open: Der Spielplan für Dienstag

Erste Bank Open: Der Spielplan für Dienstag

Tennis
2
Zwischen Genie und Wahnsinn: Wien-Starter Corentin Moutet

Zwischen Genie und Wahnsinn: Wien-Starter Corentin Moutet

Tennis
2
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP-Tour Wien ATP-500 Filip Misolic Alex de Minaur Erste Bank Open Wiener Stadthalle