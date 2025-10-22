de Minaur, Alex DEMisolic, Filip MIS
Heute 20:15 Uhr
Tennis heute: Filip Misolic - Alex de Minaur in Wien
Der Österreicher Filip Misolic trifft im Achtelfinale der Erste Bank Open auf die Nummer sieben der Welt. LIVE-Infos:
Österreichs Nummer eins Filip Misolic bekommt es im Achtelfinale bei den Erste Bank Open in Wien am Mittwoch mit dem Australier Alex de Minaur zu tun (ab ca. 20:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Nach seinem Erstrundensieg am Dienstag gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli steht Misolic als letzter Österreicher im Feld der besten 16 des Turniers. Der 24-Jährige liegt aktuell in der ATP-Weltrangliste auf Platz 95.
Sein Gegner ist die Nummer sieben der Welt und als Dritter des Turniers gesetzt. De Minaur besiegte zuvor im Sechzehntelfinale Jurij Rodionov.