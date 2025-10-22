Österreichs Nummer eins Filip Misolic bekommt es im Achtelfinale bei den Erste Bank Open in Wien am Mittwoch mit dem Australier Alex de Minaur zu tun (ab ca. 20:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach seinem Erstrundensieg am Dienstag gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli steht Misolic als letzter Österreicher im Feld der besten 16 des Turniers. Der 24-Jährige liegt aktuell in der ATP-Weltrangliste auf Platz 95.

Sein Gegner ist die Nummer sieben der Welt und als Dritter des Turniers gesetzt. De Minaur besiegte zuvor im Sechzehntelfinale Jurij Rodionov.

