So viel Preisgeld gibt es bei den Erste Bank Open 2025

Bei der Erste Bank Open 2025 in Wien geht es nicht nur um Prestige und Weltranglistenpunkte – sondern auch um ein sattes Preisgeld. Insgesamt werden in diesem Jahr 2.736.875 Euro ausgeschüttet.

Der Sieger des traditionsreichen ATP-500-Turniers in der Wiener Stadthalle darf sich über 511.835 Euro sowie 500 Punkte für die Weltrangliste freuen. Auch der Finaleinzug wird großzügig belohnt: Der unterlegene Finalist erhält 275.390 Euro und 300 Punkte.

Deutlich geringere Dotation im Doppel

Im Doppelbewerb fällt die Preisgeldverteilung deutlich geringer aus. Das siegreiche Duo erhält einen Siegerscheck über 168.120 Euro, die Finalisten bekommen 89.660 Euro.

Der Preisgeld-Schlüssel im Überblick: