Moutet, Corentin MOU
Musetti, Lorenzo MUS
Endstand
0:2
3:6 , 4:6
NEWS

Musetti komplettiert Wien-Halbfinale

Der Italiener setzt sich gegen den französischen Entertainer Corentin Moutet durch.

Musetti komplettiert Wien-Halbfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Lorenzo Musetti zieht am Freitagabend als letzter Spieler ins Halbfinale der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle ein.

Der an vier gesetzte Italiener besiegt den französischen Publikumsliebling Corentin Moutet in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4 und bekommt es nun im Kampf um einen Platz im Endspiel mit dem Deutschen Alexander Zverev zu tun, der durch die Griekspoor-Aufgabe kampflos unter die letzten Vier kam.

Das zweite Halbfinale bestreiten Superstar Jannik Sinner und der Australier Alex de Minaur.

Von Skoff bis Draper: Alle Wien-Sieger seit 1988

1988 - Horst Skoff (AUT)
1989 - Paul Annacone (USA)

Slideshow starten

38 Bilder

