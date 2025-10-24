Lorenzo Musetti zieht am Freitagabend als letzter Spieler ins Halbfinale der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle ein.

Der an vier gesetzte Italiener besiegt den französischen Publikumsliebling Corentin Moutet in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4 und bekommt es nun im Kampf um einen Platz im Endspiel mit dem Deutschen Alexander Zverev zu tun, der durch die Griekspoor-Aufgabe kampflos unter die letzten Vier kam.

Das zweite Halbfinale bestreiten Superstar Jannik Sinner und der Australier Alex de Minaur.