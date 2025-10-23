Die beiden Titelverteidiger Lucas Miedler und Alex Erler stehen mit jeweils anderen Partnern im Viertelfinale des Doppelbewerbs der Erste Bank Open.

Miedler gewinnt mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral am Donnerstag gegen die Qualifikanten Robin Haase/Constantin Frantzen (NED/GER) mit 7:5, 3:6, 10:8 im Match-Tiebreak.

Erler setzt sich mit dem US-Amerikaner Robert Galloway 5:7, 6:4, 10:3 im Match-Tiebreak gegen die Argentinier Gonzalez/Moltani durch.

Neil Oberleitner und Joel Schwärlzer müssen sich in ihrem Erstrunden-Spiel Bhambri/Goransson (IND/SWE) mit 6:3, 1:6, 8:10 geschlagen geben.

Im Viertelfinale treffen Miedler/Cabral auf Joe Salisbury und Neal Skupski (GBR/4). Erler/Galloway müssen gegen Harri Heliövaara/Henry Patten (FIN/GBR/3) ran.