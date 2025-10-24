Heute, nicht vor 15 Uhr, steigt auf dem Centercourt der Stadthalle Wien das Viertelfinale zwischen Tallon Griekspoor (NED) und Alexander Zverev (GER/2). LIVE-Ticker>>>

Zverev nach Start-Schwierigkeiten souverän

Der Niederländer Griekspoor überzeugte im Achtelfinale gegen Brandon Nakashima mit zwei spannenden Tiebreak-Sätzen und bewies einmal mehr seine Nervenstärke in engen Situationen.

Zverev hingegen zeigte gegen Matteo Arnaldi (ITA) seine Klasse: Nach einem mühsamen Auftakt gegen Qualifikant Jacob Fearnly dominierte er Runde zwei in weniger als 90 Minuten glatt in zwei Sätzen.

Trotz des klaren Head-to-Head-Vorteils für Zverev (8:2) war es in der Vergangenheit "immer knapp", wie der Deutsche selbst betont. Zudem hat Griekspoor bereits Sinner geschlagen, was seine Gefährlichkeit unterstreicht.