Erste Bank Open LIVE: Alexander Zverev - Jacob Fearnley

Alexander Zverev bestreitet heute sein Erstrunden-Match der Erste Bank Open in Wien gegen den Qualifikanten Jacob Fearnley (GB) (nicht vor 20:15 im Live-Ticker>>>)

Der deutsche steht in der ATP-Weltrangliste auf Platz drei und geht als klarer Favorit ins Match. Nach frühen Niederlagen in Asien gilt es für ihn, in Wien wichtige Weltranglistenpunkte zu sammeln.

Jacob Fearnley steh auf Platz 81 der ATP-Weltrangliste und liegt somit knappe 80 Plätze hinter dem Deutschen. Er hat sich über die Qulifikation ein Ticket für den Hauptbewerb der ERSTE Bank Open erkämpft.

Die beiden Spieler sind bereits drei Mal auf einander getroffen. Alle Duelle konnte Zverev für sich entscheiden.

