Erste Bank Open 2025: Turnierplan für Stadthalle und Marx Halle

Turnierplan in der Wiener Stadthalle
Datum
Einlass
Spielbeginn
Programm
18.10.
11:30 Uhr
12:00 Uhr
Qualifikation
19.10.
12:30 Uhr
13:00 Uhr
Qualifikation
20.10.
13:00 Uhr
13:30 Uhr
1. Runde
21.10.
13:00 Uhr
13:30 Uhr
1. Runde
22.10.
13:00 Uhr
13:30 Uhr
1. & 2. Runde
23.10.
11:30 Uhr
12:00 Uhr
2. Runde
24.10.
12:30 Uhr
13:30 Uhr
Viertelfinale
25.10.
12:00 Uhr
12:30 Uhr
Halbfinale
26.10.
10:30 Uhr
11:30 Uhr
Finale
Turnierplan in der Marx Halle
Einlass in der Marx Halle ist jeweils ab 11 Uhr. Gespielt wird bis inklusive 25. Oktober.
Für die Marx-Halle gibt es Ground-Tickets um 25 Euro pro Tag. Alle Ticket-Infos>>>
Datum
#glaubandich Court
Fairplay Court
18.10.
Qualifikation Einzel
Qualifikation Einzel
19.10.
Qualifikation Einzel
Public Practice
20.10.
Einzel
Public Practice
21.10.
Einzel, Doppel-Quali
Public Practice
22.10.
Einzel, Doppel
Public Practice
23.10.
Einzel/Doppel
Doppel,
24.10.
Doppel
Rollstuhl-Einzel und -Doppel
25.10.
Rollstuhl Doppel-Finale