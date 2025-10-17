NEWS

Erste Bank Open 2025: Turnierplan für Stadthalle und Marx Halle

Die Infos zum Zeitplan der Erste Bank Open 2025 in Wien: Spielbeginn, Einlasszeiten, Programm in der Stadthalle und Marx Halle. Hier behältst du den Überblick.

Erste Bank Open 2025: Turnierplan für Stadthalle und Marx Halle Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Vom 18. bis 26. Oktober 2025 wird bei den Erste Bank Open täglich aufgeschlagen - von der Qualifikation bis zum großen Finale am Nationalfeiertag.

Wiener Stadthalle als Hauptschauplatz

Die Wiener Stadthalle bleibt auch 2025 das Herzstück der Erste Bank Open. Auf dem Center Court treffen die internationalen Topstars der ATP-Tour aufeinander – hier werden die wichtigsten Matches ausgetragen, von der ersten Hauptrunde bis zum großen Finale.

Neben dem sportlichen Geschehen bietet sich den Zuschauern auch ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Fan-Zonen und Gastronomie.

Für die ersten Turniertage gibt es noch Tickets, das Wochenende ist bereits ausverkauft. Zum Ticketshop>>>

Marx-Halle als neuer Spielort

Neu ab 2025: Mit der Marx Halle kommt eine zweite Match-Location hinzu. Dort warten zusätzliche Courts (Court 2 & 3), tägliche öffentliche Top-Star-Trainings aus nächster Nähe, Rollstuhltennis auf Weltklasseniveau, der Padel Clash @ Erste Bank Open sowie die Ö3 Silent Disco – Tennis Edition. Ein echtes Erlebnis für alle Fans – auch abseits des Center Courts.

Damit du deinen Besuch optimal planen kannst, findest du hier alle Öffnungszeiten und Spielbeginn-Zeiten auf einen Blick:

Turnierplan in der Wiener Stadthalle

Datum

Einlass

Spielbeginn

Programm

18.10.

11:30 Uhr

12:00 Uhr

Qualifikation

19.10.

12:30 Uhr

13:00 Uhr

Qualifikation

20.10.

13:00 Uhr

13:30 Uhr

1. Runde

21.10.

13:00 Uhr

13:30 Uhr

1. Runde

22.10.

13:00 Uhr

13:30 Uhr

1. & 2. Runde

23.10.

11:30 Uhr

12:00 Uhr

2. Runde

24.10.

12:30 Uhr

13:30 Uhr

Viertelfinale

25.10.

12:00 Uhr

12:30 Uhr

Halbfinale

26.10.

10:30 Uhr

11:30 Uhr

Finale

Turnierplan in der Marx Halle

Einlass in der Marx Halle ist jeweils ab 11 Uhr. Gespielt wird bis inklusive 25. Oktober.

Für die Marx-Halle gibt es Ground-Tickets um 25 Euro pro Tag. Alle Ticket-Infos>>>

Datum

#glaubandich Court

Fairplay Court

18.10.

Qualifikation Einzel

Qualifikation Einzel

19.10.

Qualifikation Einzel

Public Practice

20.10.

Einzel

Public Practice

21.10.

Einzel, Doppel-Quali

Public Practice

22.10.

Einzel, Doppel

Public Practice

23.10.

Einzel/Doppel

Doppel,
Rollstuhl-Einzel und -Doppel

24.10.

Doppel

Rollstuhl-Einzel und -Doppel

25.10.

Rollstuhl Doppel-Finale
Doppel Halbfinale

Mehr zum Thema

Ofner verzichtet auf Erste Bank Open, ÖTV-Spieler rückt nach

Ofner verzichtet auf Erste Bank Open, ÖTV-Spieler rückt nach

Tennis
20
Erste Bank Open 2025: So viel Preisgeld gibt es in Wien

Erste Bank Open 2025: So viel Preisgeld gibt es in Wien

Tennis
Von Skoff bis Draper: Die Wien-Sieger seit 1988

Von Skoff bis Draper: Die Wien-Sieger seit 1988

Tennis
1
Red Bull Bassline 2025 - so läuft das Tennis-Event in Wien

Red Bull Bassline 2025 - so läuft das Tennis-Event in Wien

Tennis
3
Six Kings Slam: Sinner fixiert Final-Showdown gegen Alcaraz

Six Kings Slam: Sinner fixiert Final-Showdown gegen Alcaraz

Tennis
Tennis-Weltverband ITF bekommt einen neuen Namen

Tennis-Weltverband ITF bekommt einen neuen Namen

Tennis
Ist der nächste Thiem eine Frau?

Ist der nächste Thiem eine Frau?

LAOLA1
15
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP-Tour ATP-500 Erste Bank Open Wiener Stadthalle