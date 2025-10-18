Erste Bank Open 2025: Tennis-Highlight an zwei Schauplätzen

Seit 15 Jahren ist die Erste Bank der Hauptsponsor der Erste Bank Open , die sich mittlerweile zu einem Fixpunkt im Wiener Sportkalender entwickelt haben.

Während die traditionsreiche Stadthalle auch in diesem Jahr wieder Austragungsort des ATP500-Turniers ist, dürfen sich Zuschauer zusätzlich in der Marx Halle über einen weiteren Court sowie einen Trainingscourt freuen. Damit öffnet sich das Event für noch mehr Fans und bietet neue Möglichkeiten, Tennis hautnah zu erleben.

Tennis hautnah in der Marx Halle

Die Marx Halle als zweiter Schauplatz dient nicht nur als Austragungsort für die erstklassigen Tennis-Turniere der ATP500-Tour, sondern setzt auch neue Akzente in Puncto Fan-Erlebnis. Hier haben sich die Veranstalter einige Highlights überlegt, die die Zuschauer noch näher ans Geschehen bringen – nämlich direkt an den Spielfeldrand:

Besonders spektakulär: die Erste Bank Fan Box

Direkt am #glaubandich Court, genau zwischen den Spielerbänken, lassen sich Tennisturniere aus nächster Nähe verfolgen – so nah, dass du sogar den Gesprächen der Spieler, beispielsweise in einem Doppel, lauschen könntest. Deshalb hat die Erste Bank hier eine exklusive Fan-Couch platziert, auf der bis zu vier Fans Platz finden.

Tickets für die Erste Bank Fan Box kannst auch du gewinnen, denn sie werden täglich als Ticket-Upgrade beim Erste Bank Welcome Point in der Marx Halle verlost!

#glaubandich Fans & Players Zone

Wenn die Spieler zum Match oder Training müssen, kommen sie vom Backstage-Bereich über einen zwölf Meter langen Weg in die Marx Halle. Im Gegensatz zur Stadthalle ist diese Begegnungszone in der Marx Halle deutlich länger und bietet Fans somit bessere Möglichkeiten, Autogramme, Fotos oder Selfies mit ihren Idolen zu ergattern.