NEWS

Erste Bank Open 2025: So viel Preisgeld gibt es in Wien

2,74 Mio. € Preisgeld, 500 Punkte - und ein Tennis-Fest in Wien! So verteilt sich der Preisgeld-Kuchen bei den Erste Bank Open 2025.

Erste Bank Open 2025: So viel Preisgeld gibt es in Wien Foto: © getty
Kommentare

Bei der Erste Bank Open 2025 in Wien geht es nicht nur um Prestige und Weltranglistenpunkte – sondern auch um ein sattes Preisgeld. Insgesamt werden in diesem Jahr 2.736.875 Euro ausgeschüttet.

Der Sieger des traditionsreichen ATP-500-Turniers in der Wiener Stadthalle darf sich über 511.835 Euro sowie 500 Punkte für die Weltrangliste freuen. Auch der Finaleinzug wird großzügig belohnt: Der unterlegene Finalist erhält 275.390 Euro und 300 Punkte.

Deutlich geringere Dotation im Doppel

Im Doppelbewerb fällt die Preisgeldverteilung deutlich geringer aus. Das siegreiche Duo erhält einen Siegerscheck über 168.120 Euro, die Finalisten bekommen 89.660 Euro.

Der Preisgeld-Schlüssel im Überblick:

Preisgeld Einzel

RundePunktePreisgeld
Sieg500461.920 €
Finale300248.540 €
Halbfinale180132.470 €
Viertelfinale9067.680 €
Achtelfinale4536.130 €
Erste Runde019.270 €

Preisgeld Doppel

PunktePreisgeld
Sieg500151.740 €
Finale30080.930 €
Halbfinale18040.950 €
Viertelfinale9020.470 €
Erste Runde010.600 €

Von Skoff bis Draper: Alle Wien-Sieger seit 1988

1988 - Horst Skoff (AUT)
1989 - Paul Annacone (USA)

Slideshow starten

38 Bilder

Mehr zum Thema

Ofner verzichtet auf Erste Bank Open, ÖTV-Spieler rückt nach

Ofner verzichtet auf Erste Bank Open, ÖTV-Spieler rückt nach

Tennis
20
Von Skoff bis Draper: Die Wien-Sieger seit 1988

Von Skoff bis Draper: Die Wien-Sieger seit 1988

Tennis
1
Red Bull Bassline 2025 - so läuft das Tennis-Event in Wien

Red Bull Bassline 2025 - so läuft das Tennis-Event in Wien

Tennis
3
Six Kings Slam: Sinner fixiert Final-Showdown gegen Alcaraz

Six Kings Slam: Sinner fixiert Final-Showdown gegen Alcaraz

Tennis
Tennis-Weltverband ITF bekommt einen neuen Namen

Tennis-Weltverband ITF bekommt einen neuen Namen

Tennis
Ist der nächste Thiem eine Frau?

Ist der nächste Thiem eine Frau?

LAOLA1
15
Offensivfeuerwerk! Bengals gewinnen überraschend gegen Steelers

Offensivfeuerwerk! Bengals gewinnen überraschend gegen Steelers

Football
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix Tennis Erste Bank Open ATP-Tour ATP-500