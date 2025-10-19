Der Hauptbewerb der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle startet am Montag mit spannenden Erstrundenpartien.

Rodionov fordert de Minaur

Allem voran dem rot-weiß-roten Highlight: Jurij Rodionov, dank Wild Card im Turnier, trifft am Abend auf den an Nummer drei gesetzten Australier Alex de Minaur.

Für den 25-jährigen ist es der zweite Auftritt im Wien-Hauptbewerb. 2023 konnte er mit einem Sieg gegen Denis Shapovalov überraschen.

Die Partie ist nicht vor 17:30 Uhr auf dem Center Court angesetzt

Los geht das Turnier mit dem Spiel zwischen Luciano Darderi und Brandon Nakashima um 13:30 Uhr.

Trainings von Sinner und Zverev als Marx-Highlights

In der Marx-Halle steht das Duell der beiden Qualifikanten Aleksandar Kovacevic und Matteo Arnaldi auf dem Programm.

Für die Fans lohnt sich ein Besuch dennoch: Jannik Sinner und Alexander Zverev werden sich dort im Training für das Turnier einschlagen.

Bassline-Sieger Griekspoor gegen die Nummer 5

Gespannt darf man auch auf den Auftritt von Tallon Griekspoor sein. Der Niederländer tritt mit viel Selbstvertrauen an, nachdem er sich den Titel beim Showevent Red Bull Bassline sichern konnte.

Nun wartet mit dem an Nummer fünf gesetzten Karen Khachanov ein echter Härtetest.

Alle Spiele am Montag:

Center Court – ab 13:30 Uhr

Luciano Darderi (ITA) vs. Brandon Nakashima (USA)

Alejandro Tabilo (CHI) vs. Alexander Bublik (KAZ/8)

Nicht vor 17:30 Uhr: Alex de Minaur (AUS/3) vs. Jurij Rodionov (AUT/WC)

Nicht vor 20:15 Uhr: Karen Khachanov (5) vs. Tallon Griekspoor (NED)

Alle Spiele der Erste Bank Open

#glaubandich Court – ab 16:00 Uhr