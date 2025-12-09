NEWS

ÖTV-Trio fix im Hauptbewerb der Australian Open

Drei ÖTV-Asse sind fix beim ersten Grand Slam des kommenden Jahres mit dabei.

ÖTV-Trio fix im Hauptbewerb der Australian Open Foto: © GEPA
Drei österreichische Spielerinnen und Spieler haben ihren Platz im Hauptbewerb der Australian Open sicher.

Filip Misolic, 79. der Tennis-Weltrangliste, sowie die Neo-Österreicherin Anastasia Potapova (WTA-50) und Julia Grabher (95) scheinen in der am Dienstag veröffentlichten Entry-Liste für das erste Grand Slam Turnier des Jahres auf.

Die Australian Open finden von 12. Jänner bis 1. Februar in Melbourne statt.

