Deutschland Deutschland GER
Spanien Spanien ESP
Endstand
34:32
17:15 , 17:17
NEWS

Dank Deutschland-Sieg: ÖHB-Team beendet EM auf Rang drei

Weil die Deutschen im direkten Duell Spanien besiegen, endet die EURO für Österreich auf Rang drei.

Dank Deutschland-Sieg: ÖHB-Team beendet EM auf Rang drei Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
Österreichs Handball-Nationalteam beendet die EM in Dänemark/Schweden/Norwegen auf Rang drei!

Die Mannschaft von Teamchef Iker Romero schlug am Montag in Herning in ihrem dritten Gruppenspiel Serbien nach großem Kampf 26:25 (12:13). Zum Spielbericht >>>

Es war nach zwei Pleiten der erste Erfolg bei dieser EM, für die Top 2 in Gruppe A reicht es jedoch nicht. Am Ende sprang dank deutscher Schützenhilfe Tabellenplatz drei heraus.

Keine Extrarunde nötig

Deutschland bezwang zum Abschluss der Gruppenphase Spanien 34:32 und sicherte sich den Poolsieg. Da Österreich und Serbien jeweils bei zwei Zähler halten, entschied das direkte Duell zugunsten von Rot-Weiß-Rot, womit man Rang vier vermied.

Das hat positive Folgen für die kommende WM-Qualifikation. Während die Gruppen-Vierten bereits Mitte März in die Vor-Quali einsteigen müssen, stehen die Dritten bereits im finalen WM-Play-off Mitte Mai. Damit erspart man sich eine Extrarunde.

