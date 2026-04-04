Lukas Neumayer hat es erstmals in diesem Kalenderjahr in ein Halbfinale geschafft.

Beim ATP-Sandplatz-Challenger in Barletta setzt sich der 23-jährige Salzburger im Viertelfinale im Eiltempo mit 6:1, 6:1 gegen den Italiener Enrico Dalla Valle (ATP-453.) durch. Die Partie dauert lediglich 59 Minuten.

Im Halbfinale trifft Neumayer nun entweder auf den Briten Felix Gill (ATP-242.) oder Martin Krumich aus Tschechien (ATP-331.).

Neumayer liegt in der Weltrangliste aktuell auf Platz 224, schafft es der Österreicher ins Finale, wäre ein Sprung nach vorne möglich. Noch wartet der Salzburger auf den ersten Challenger-Titel seiner Karriere.