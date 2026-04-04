-
Ranking: Rückblick auf die Sportmomente 2025Sonstiges
-
Ist Novak Djokovic der Tennis-GOAT?Standpunkt
-
Ist der nächste Thiem eine Frau?Standpunkt
-
Virtuelles Tennis erobert Österreich: Das war das VRAC-Finale 2025Tennis Redaktionell
-
Die Hot Takes 2025 im TennisTennis Redaktionell
-
Erste Bank Open Virtual Open 2024 - AftermovieTennis Redaktionell
-
Red Bull Bassline 2024 - Highlights aus der Wiener StadthalleTennis - ATP
-
Drei DigiTalk: Von Muster bis Thiem: 50 Jahre Weltklasse-Tennis in der Wiener StadthalleTennis Redaktionell
-
The Official Tennis ExperienceTennis - ATP
-
So verkündet Dominic Thiem sein KarriereendeTennis - ATP
Neumayer jubelt über Halbfinal-Einzug
Beim ATP-Challenger im italienischen Barletta kämpft der Salzburger am Sonntag um sein erstes Finale des Jahres 2026.
Lukas Neumayer hat es erstmals in diesem Kalenderjahr in ein Halbfinale geschafft.
Beim ATP-Sandplatz-Challenger in Barletta setzt sich der 23-jährige Salzburger im Viertelfinale im Eiltempo mit 6:1, 6:1 gegen den Italiener Enrico Dalla Valle (ATP-453.) durch. Die Partie dauert lediglich 59 Minuten.
Im Halbfinale trifft Neumayer nun entweder auf den Briten Felix Gill (ATP-242.) oder Martin Krumich aus Tschechien (ATP-331.).
Neumayer liegt in der Weltrangliste aktuell auf Platz 224, schafft es der Österreicher ins Finale, wäre ein Sprung nach vorne möglich. Noch wartet der Salzburger auf den ersten Challenger-Titel seiner Karriere.