Neumayer, Lukas NEU
Samuel, Toby SAM
Endstand
2:06:3 , 6:2
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Neumayer steht bei Challenger in Barletta im Viertefinale
Der 23-Jährige schlägt die Nummer drei des Turniers und steht somit unter den Top Acht.
Lukas Neumayer steht beim Challenger in Barletta, Italien, im Viertelfinale.
Der Salzburger bezwingt den an Position drei gesetzten Briten Toby Samuel (ATP-172.) in zwei Sätzen klar mit 6:3, 6:2.
In der ersten Runde bezwang er den Kroaten Duje Ajdukovic mit 6:3, 6:3.
Im Viertelfinale trifft der 23-Jährige auf den Sieger der Partie Remy Bertola (SUI/ATP-207.) gegen Lokalmatador Enrico Dalla Valle (ITA/ATP-453.).