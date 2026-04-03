Neumayer steht bei Challenger in Barletta im Viertefinale

Lukas Neumayer steht beim Challenger in Barletta, Italien, im Viertelfinale.

Der Salzburger bezwingt den an Position drei gesetzten Briten Toby Samuel (ATP-172.) in zwei Sätzen klar mit 6:3, 6:2.

In der ersten Runde bezwang er den Kroaten Duje Ajdukovic mit 6:3, 6:3.

Im Viertelfinale trifft der 23-Jährige auf den Sieger der Partie Remy Bertola (SUI/ATP-207.) gegen Lokalmatador Enrico Dalla Valle (ITA/ATP-453.).