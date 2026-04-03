Balaji N S / Oberleitner N B/O
Erler A / Miedler L E/M
Endstand
2:0
7:5 , 7:6
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ÖTV-Duo Erler/Miedler unterliegt Landsmann Oberleitner

Alexander Erler und Lucas Miedler unterliegen im Viertelfinale in Bukarest Landsmann Neil Oberleitner mit seinem Partner Sriram Balaji.

ÖTV-Duo Erler/Miedler unterliegt Landsmann Oberleitner Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Im Viertelfinale des 250-Turnier in Bukarest verliert das österreichische Duo Erler/Miedler gegen das Doppel Balaji/Oberleitner. Die als Nummer zwei gesetzten Österreicher unterliegen ihren Konkurrenten mit 5:7 und 6:7 (2).

Im ersten Satz kämpft sich das ÖTV-Duo nach einem 2:5-Rückstand noch einmal heran und gleicht mit 5:5 aus, ehe sich der Inder Balaji mit seinem österreichischen Teamkollegen doch noch mit 7:5 durchsetzen kann.

In einem ausgeglichenen zweiten Satz gehen die beiden Österreicher sogar mit 3:1 in Führung, doch diesmal gelingt es Balaji/Oberleitner den Satz auszugleichen und sogar zu drehen. Damit geht auch der zweite Satz mit 7:6 im Tiebreak an die Außenseiter.

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