ÖTV-Duo Erler/Miedler unterliegt Landsmann Oberleitner

Im Viertelfinale des 250-Turnier in Bukarest verliert das österreichische Duo Erler/Miedler gegen das Doppel Balaji/Oberleitner. Die als Nummer zwei gesetzten Österreicher unterliegen ihren Konkurrenten mit 5:7 und 6:7 (2).

Im ersten Satz kämpft sich das ÖTV-Duo nach einem 2:5-Rückstand noch einmal heran und gleicht mit 5:5 aus, ehe sich der Inder Balaji mit seinem österreichischen Teamkollegen doch noch mit 7:5 durchsetzen kann.

In einem ausgeglichenen zweiten Satz gehen die beiden Österreicher sogar mit 3:1 in Führung, doch diesmal gelingt es Balaji/Oberleitner den Satz auszugleichen und sogar zu drehen. Damit geht auch der zweite Satz mit 7:6 im Tiebreak an die Außenseiter.