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Linz-Wildcard für ehemalige Weltranglistenzweite

Die Spanierin rückt spät noch ins Teilnehmerfeld des Linzer Tennis-Turniers. Sie bekommt beim Upper Austria Ladies die dritte Wildcard nach den Österreicherinnen Lilli Tagger und Sinja Kraus.

Linz-Wildcard für ehemalige Weltranglistenzweite Foto: © getty
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Mit der Spanierin Paula Badosa schlägt beim Linzer Tennis-Turnier in der kommenden Woche auch eine ehemalige Weltranglistenzweite auf.

Badosa, Australian-Open-Semifinalistin von 2025, kämpft sich aktuell erneut zurück in die Weltspitze. Sie bekommt beim Upper Austria Ladies die dritte Wildcard nach den Österreicherinnen Lilli Tagger und Sinja Kraus (Mehr Infos zum Teilnehmerfeld>>>).

In Linz hat die auf Weltranglistenposition 102 zurückgefallene Badosa noch nie gespielt.

Sprach über mentale Schwierigkeiten

Neben anhaltenden Rückenproblemen machte Badosa in einem Interview zuletzt auch mentale Schwierigkeiten öffentlich.

"Es ist kompliziert. Im Moment gewinnt die negative Stimme öfter, als mir lieb ist. Es ist ein ständiger Kampf zwischen diesen beiden inneren Stimmen. Ich arbeite jeden Tag mit Spezialisten und mit meinem Team daran, jedoch vieles hängt von mir ab", erklärte die 28-Jährige.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Melanie Schnell

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