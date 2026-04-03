US Masters 2026: Fakten und Zahlen zum Golf-Major

Fakten und Zahlen zum Masters, dem ersten Major-Turnier des Golf-Jahres:

Turnier: 90. Auflage des Masters

Termin: 9. bis 12. April.

Austragungsort: Augusta National Golf Club.

Länge: 7.565 Yards.

Par: 36-36—72.

Preisgeld: Wird noch festgelegt (21 Millionen US-Dollar im Jahr 2024).

Teilnehmerfeld: 92 Spieler (sechs Amateure), mit einem noch offenen Platz für den Gewinner des Texas Open.

Cut: Die Top 50 Spieler und Schlaggleiche.

Titelverteidiger: Rory McIlroy.

Vergangenes Jahr: McIlroy gewann das Masters bei seinem 17. Antreten und wurde damit der sechste Spieler mit dem Karriere-Grand-Slam. Er verlor eine Zwei-Schläge-Führung auf den ersten neun Löchern, eine Vier-Schläge-Führung auf den zweiten neun Löchern und machte auf dem 18. Fairway ein Bogey. Sein Ergebnis von 1 über Par (73 Schläge) brachte ihn ins Stechen mit Justin Rose, das McIlroy mit einem Wedge aus 3 Fuß Entfernung zum Birdie auf dem ersten Extra-Loch gewann.

Wettquoten und besondere Vorkommnisse

Die Quoten (BetMGM Sportsbook): Scottie Scheffler (+500), Rory McIlroy und Bryson DeChambeau (+1000), Jon Rahm (+1200), Ludvig Aberg und Xander Schauffele (+1400).

Tiger-Story: Tiger Woods fehlt beim Masters zum zweiten Mal in Folge. Er zieht sich zurück, nachdem er am 27. März in Florida wegen Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss nach einem Autounfall verhaftet wurde.

Begehrte Start-Tickets: Dreißig Tour-Spieler vom Masters 2025 haben es dieses Jahr nicht geschafft.

Kaltwetter-Freunde: Das Feld umfasst acht Spieler aus nordischen Ländern, so viele wie noch nie beim Masters.

Schlüsselstatistik: Fünf der letzten sechs Sieger hatten in den Monaten vor dem Masters mindestens zweimal gewonnen.

Bemerkenswert: Adam Scott, der Masters-Champion von 2013, hat sich vor dem Masters drei Wochen Auszeit genommen. McIlroy und Scottie Scheffler kommen ebenfalls von dreiwöchigen Pausen.

Zitat des Tages: "Die Sache ist, ich weiß, dass ich für den Rest meines Lebens zum Masters Tournament zurückkehren darf, und das ist ein ziemlich befreiendes Gefühl." – McIlroy. Anm.: Masters-Sieger haben ein lebenslanges Teilnahmerecht am Prestige-Turnier.

TV-Übertragung und Online-Angebote

Fernsehen: Donnerstag bis Sonntag - jeweils ab 15:15 Uhr LIVE bei Sky Golf.

Interaktiv: https://www.masters.com/en_US/index.html. Live-Video-Kanäle von den Löchern 4, 5 und 6, Amen Corner, Loch 15, Loch 16 und einer ausgewählten Gruppe.