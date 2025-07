Beim ATP-250-Turnier in Kitzbühel treffen in Runde eins der Österreicher Joel Schwärzler und Marton Fucsovics aufeinander (ab 12:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Der 19-Jährige Joel Schwärzler musste sich zuletzt erst im Finale des ITF-Turniers in Bastia Lucciana (FRA) geschlagen geben und verlor gegen den Schweizer Kilian Feldbausch mit 1:2 in Sätzen.

Der junge Österreicher, der in der Gamsstadt mit einer Wildcard ausgestattet ist, belegt derzeit die Nummer 354 der ATP-Weltrangliste und ist im Vergleich zu seinem Gegner, der auf Rang 91 liegt, weit abgeschlagen.

Der erfahrene 33-Jährige kam in Wimbledon bis in Runde drei und setzte sich unter anderem gegen Gael Monflis in Runde zwei durch.

Gegen den jungen Österreicher ist Fucsovics dennoch klarer Favorit.

LIVE-Ticker:

