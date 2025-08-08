Sebastian Ofner ist am Freitag beim Masters in Cincinnati gegen den Franzosen Valentin Royer gefordert.

Die Partie ist als fünfte und letzte Partie auf dem Champions Court angesetzt und wird somit nicht vor 21:40 Uhr heimischer Zeit beginnen (LIVE-Ticker >>>).

Nach seinem guten Abschneiden in Wimbledon tat sich Ofner zuletzt schwer. In Kitzbühel setzte es eine schnelle Auftaktniederlage, beim Masters in Toronto zeigte er sich zwar verbessert, doch auch dort war nach dem ersten Match Endstation.

In Cincinnati, wo er dank seines Protected-Rankings antritt, nimmt der 29-Jährige neuen Anlauf.

Sein Gegner ist die Nummer 104 der ATP-Weltrangliste. Royer spielte sich erfolgreich durch die Qualifikation, hat also schon zwei Matches in den Beinen. Der aufstrebende 24-Jährige steht erstmals im Hauptfeld eines Masters-Turniers.

LIVE-Ticker:

Die größten Grand-Slam-Ausrufezeichen Österreichs