Tennis LIVE: Sebastian Ofner - Nuno Borges

Sebastian Ofner kommt am Mittwoch im Achtelfinale von Genf zum Einsatz. Der ÖTV-Spieler trifft auf den Portugiesen Nuno Borges (ab 12:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Dieses Duell hätte bereits am Dienstag stattfinden sollen, wurde aber wegen Regens auf den nächsten Tag verschoben.

Der 29-jährige Steirer ist bislang beim ATP-250er-Turnier in der Schweiz durchmarschiert. In der Quali besiegte Ofner den Schweden Leo Borg und Reilly Opelka aus den USA jeweils in zwei Sätzen.

Auch im Hauptfeld blieb die Nummer 128 der Weltrangliste ohne Satzverlust. In der ersten Runde fertigte der Österreicher den Russen Ivan Gakhov mit 6:1, 6:2 ab.

Und auch im H2H hat Ofner gegenüber Borges die Nase vorne. Das einzige Duell gewann der ÖTV-Spieler bei den US Open 2023 in Runde eins.

