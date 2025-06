Jurij Rodionov ist beim 100er-Challenger in Bratislava gegen Dino Prizmic ausgeschieden. Der 26-jährige ÖTV-Spieler unterliegt im ersten Duell mit dem Kroaten 1:6, 4:6.

Rodionov hat im ersten Satz nichts entgegenzusetzen, kassiert in seinem ersten Aufschlagspiel prompt das Break. Der Österreicher muss bei seinem einzigen Spielgewinn zwei Breakbälle abwehren, Prizmic bleibt beim Service unantastbar.

Satz zwei gestaltet sich ausgeglichen, jedoch mit dem besseren Ende für den Kroaten. Das entscheidende Break gelingt im fünften Game zum 3:2. Danach halten beide ihr Service, Prizmic verwertet seinen ersten Matchball.

Rodionov kassiert nach dem Viertelfinal-Aus in Prostejov (Tschechien) die zweite Pleite in Folge. Für Prizmic, der zuletzt in Zagreb den Titel holte, ist es der sechste Sieg hintereinander.

