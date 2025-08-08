Lukas Neumayer hat in einem Kraftakt den Sprung unter die letzten vier beim ATP-Challenger in Cordenons (ITA) geschafft.

Der an Nummer vier gesetzte Österreicher bezwingt den Argentinier Nicolas Kicker nach 3:13 Stunden mit 5:7, 7:6(5), 6:1.

Neumayer macht sich das Leben unnötig schwer, gibt er doch im ersten Satz eine 5:1-Führung aus der Hand und lässt bei 5:3 und eigenem Aufschlag drei Satzbälle liegen.

Auch im zweiten Satz hat der Salzburger Probleme, den Sack zuzumachen. Dort bleiben zunächst vier Satzbälle ungenutzt. Kicker erzwingt den Tie-Break, wo Neumayer trotz 4:5-Rückstands die Nerven bewahrt und diesen mit 7:5 gewinnt.

Der Entscheidungssatz verläuft untypisch deutlich, mit dem besseren Ende für den 22-jährigen ÖTV-Spieler. Neumayer holt sich den dritten Satz klar mit 6:1.

