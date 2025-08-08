Suche
    Neumayer, Lukas NEU
    Kicker, Nicolás KIC
    Endstand
    2:1
    5:7 , 7:6 , 6:1
    • Spielbericht
    • Live-Spielfeld
    • Statistik
    • Details
    news

    Neumayer steht im Halbfinale von Cordenons

    Dabei muss der Österreicher über drei Stunden lang um den Einzug ins Semifinale kämpfen.

    Neumayer steht im Halbfinale von Cordenons Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Lukas Neumayer hat in einem Kraftakt den Sprung unter die letzten vier beim ATP-Challenger in Cordenons (ITA) geschafft.

    Der an Nummer vier gesetzte Österreicher bezwingt den Argentinier Nicolas Kicker nach 3:13 Stunden mit 5:7, 7:6(5), 6:1.

    Neumayer macht sich das Leben unnötig schwer, gibt er doch im ersten Satz eine 5:1-Führung aus der Hand und lässt bei 5:3 und eigenem Aufschlag drei Satzbälle liegen.

    Auch im zweiten Satz hat der Salzburger Probleme, den Sack zuzumachen. Dort bleiben zunächst vier Satzbälle ungenutzt. Kicker erzwingt den Tie-Break, wo Neumayer trotz 4:5-Rückstands die Nerven bewahrt und diesen mit 7:5 gewinnt.

    Der Entscheidungssatz verläuft untypisch deutlich, mit dem besseren Ende für den 22-jährigen ÖTV-Spieler. Neumayer holt sich den dritten Satz klar mit 6:1.

    Mit Misolic! Diese 21 Österreicher knackten die Top 100

    Vorschau
    Filip Misolic
    Alexander Peya

    Slideshow starten

    22 Bilder

    Mehr zum Thema

    Neumayer zieht problemlos in Cordenons-Achtelfinale ein

    Neumayer zieht problemlos in Cordenons-Achtelfinale ein

    Tennis - ATP
    Schwärzler übersteht Auftakthürde in Bonn souverän

    Schwärzler übersteht Auftakthürde in Bonn souverän

    Tennis - ATP
    Rodionov und Schwärzler kämpfen in Bonn um das Finale

    Rodionov und Schwärzler kämpfen in Bonn um das Finale

    Tennis - ATP
    3
    Erste Runde überstanden! Rodionov im Achtelfinale von Bonn

    Erste Runde überstanden! Rodionov im Achtelfinale von Bonn

    Tennis - ATP
    1
    Nach Toronto: Nächste Turnier-Absage von Djokovic

    Nach Toronto: Nächste Turnier-Absage von Djokovic

    Tennis - ATP
    US-Duell um den Einzug ins Finale von Toronto

    US-Duell um den Einzug ins Finale von Toronto

    Tennis - ATP
    Trotz Matchball: Zverev im Halbfinale von Toronto out

    Trotz Matchball: Zverev im Halbfinale von Toronto out

    Tennis - ATP
    Shelton feiert nach Finalkrimi ersten Masters-Titel

    Shelton feiert nach Finalkrimi ersten Masters-Titel

    Tennis - ATP

    Kommentare