Nach seinem guten Auftritt bei den French Open ist Filip Misolic zurück im Turniermodus. Der 23-Jährige hat beim Sandplatz-Challenger im polnischen Posen mit seiner Auftakthürde keine Schwierigkeiten. Er gewinnt mit 6:3 und 6:0 gegen Lokalmatador Maks Kasnikowski.

Misolic beendet schon nach einer Stunde und neun Minuten mit einem Passierball das Match.

Aus österreichischer Sicht ist auch noch Juri Rodionov am Start. Dieser trifft am morgigen Dienstag in der ersten Runde auf den Spanier Nicolas Alvarez Varona.