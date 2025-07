Lucas Miedler holt mit Francisco Cabral den ersten gemeinsamen Titel.

Das österreichisch-portugiesische Duo gewinnt das Doppel-Finale beim ATP-250-Turnier in Gstaad (Schweiz) gegen Hendrik Jebens/Albano Olivetti (GER/FRA-3) mit 6:7 (4), 7:6 (4), 10:3.

Für Miedler ist es der insgesamt achte Doppel-Titel auf der ATP-Tour, der erste ohne Alexander Erler. Mit dem Tiroler feierte er sieben Turniersiege.

Entscheidung erst im Match-Tiebreak

Das Endspiel in Gstaad ist von starken Aufschlagleistungen beider Doppel-Teams geprägt, bei lediglich sechs Breakbällen gelingen keine Breaks.

So fallen die Entscheidungen in den ersten beiden Sätzen jeweils im Tiebreak. Im ersten Durchgang behalten Jebens/Olivetti die Oberhand, der zweite Satz geht an Miedler/Cabral.

Das Duo nimmt den Schwung ins Match-Tiebreak mit, zieht auf 8:1 davon und nützt kurz darauf den ersten Matchball zum Titel.

Als Österreichs neue Nummer eins nach Kitzbühel

In der Doppel-Weltrangliste belegen Cabral und Miedler nun die Plätze 37 bzw. 38, der Niederösterreicher zieht damit auch an Landsmann Erler vorbei und ist Österreichs neue Nummer eins im Doppel. Erler belegt den 44. Rang.

Für Miedler/Cabral geht es kommende Woche in Kitzbühel weiter, in der Gamsstadt ist das Duo als Nummer zwei gesetzt. Erler probiert mit seinem neuen US-amerikanischen Partner Robert Galloway hingegen beim zeitgleichen Turnier in Washington aus der Qualifikation heraus sein Glück.

Bublik holt ersten Titel auf Sand

Neben Miedler/Cabral kommt Alexander Bublik ebenfalls als Turniersieger zu den Generali Open.

Der Kasache, in Kitzbühel topgesetzt, gewinnt das Einzel-Finale in Gstaad und damit erstmals sein Sandplatzturnier. Die Nummer 33 der Tennis-Weltrangliste setzt sich gegen den argentinischen Überraschungsmann Juan Manuel Cerundolo mit 6:4, 4:6, 6:3 durch.

