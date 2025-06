Kein Happy End für Lukas Neumayer in Vicenza!

Der 22-jährige Salzburger verliert am Sonntag das Endspiel des ATP-Challenger-Sandplatzturniers in Italien 3:6, 4:6 gegen Chun Hsin Tseng aus Taiwan.

Neumayer hält gegen die Nummer 94 der Weltrangliste zunächst gut mit, muss dann jedoch seinen Aufschlag zum 3:5 aufgeben. Im zweiten Satz verliert der Österreicher dann gleich seine ersten beiden Aufschlagspiele - und kann in weiterer Folge nicht mehr aufholen.

Neues Career-High in der Weltrangliste

Für Neumayer ist es die fünfte Niederlage in seinem fünften Challenger-Finale. Zuvor erreichte er bereits 2023 in Salzburg und Cordenons sowie 2024 in Tulln und Montemar das Endspiel.

In der Weltrangliste darf sich der 22-Jährige dennoch über ein neues Career-High freuen. In der LIVE-Rangliste nimmt er aktuell Platz 165 ein. Seine bisherige Bestmarke war Rang 179.

