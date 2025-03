Wie schon in der Vorwoche in Thionville ist für Jurij Rodionov auch diesmal im Halbfinale Endstation.

Der 25-jährige Niederösterreicher verliert am Samstagabend beim Challenger-Turnier in Cherbourg in der Vorschluss-Runde gegen den topgesetzten Franzosen Pierre-Hugues Herbert mit 4:6, 2:6. Damit muss sich der ÖTV-Daviscupper auch im zweiten Duell mit dem ehemaligen Weltranglisten-36. geschlagen geben.

Rodionov kann mit der Turnierwoche trotzdem zufrieden sein. Dank seinem Halbfinal-Einzug verbessert sich der Schützling von Gilbert Schaller um zwölf Plätze auf Position 197 im ATP-Ranking.