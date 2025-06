Nach Lukas Neumayer muss sich auch Jurij Rodionov gegen Chun-Hsin Tseng (ATP-94) geschlagen geben.

Der Taiwanese setzte sich vor wenigen Tagen im Finale des ATP-Challenger-Turniers in Vicenza mit 6:3, 6:4 gegen Neumayer durch.

Am Donnerstag gewinnt Tseng beim ATP-Challenger in Tschechien im Viertelfinale gegen Rodionov ebenfalls in zwei Sätzen (6:4, 6:4).

Rodionov traf bei dem Turnier in Prostejov eine Runde zuvor auf Neumayer und konnte das ÖTV-Duell für sich entscheiden (6:4, 6:2).

