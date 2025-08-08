Ben Shelton feiert beim Masters-1000-Turnier in Toronto seinen bisher größten Erfolg.

Der 22-jährige US-Amerikaner setzt sich in einem spannenden Finale gegen den Russen Karen Khachanov (ATP-12) mit 6:7 (5), 6:4, 7:6 (3) durch. Dieser hatte im Halbfinale die Nummer eins des Turniers, Alexander Zverev bezwungen.

Khachanov nimmt den Schwung mit und gewinnt den ersten Satz im Tiebreak. Shelton kämpft sich noch einmal heran, nachdem sein Kontrahent bereits auf den Satz serviert hatte. Im zweiten Durchgang holt sich Shelton bei 4:4 das Break und gleicht aus.

Im Entscheidungssatz servieren beide souverän, vor allem Shelton gibt nur wenige Punkte bei eigenem Aufschlag ab. Im Tiebreak zieht er dann vorneweg und verwandelt seinen zweiten Matchball zu seinem dritten Titel.

Bemerkenswert: Das Finale ist die dritte Partie, die Shelton im Turnierverlauf im Tiebreak des dritten Satzes gewinnt. Auch gegen Landsmann Brandon Nakashima und im Achtelfinale gegen Flavio Cobolli setzte er sich auf diese Weise durch.

Im LIVE-Ranking klettert er dadurch von Rang sechs auf Rang sieben und überholt Novak Djokovic. Khachanov arbeitet sich nach seinem ersten Masters-Finale seit 2018 an die Top 10 heran, im LIVE-Ranking fehlen ihm nur noch 20 Punkte.

