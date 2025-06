Sebastian Ofner steht beim ATP-500-Rasen-Turnier in Halle in der zweiten Runde des Qualifikationsbewerbs.

Der 29-jährige Steirer besiegt am Samstag in seinem Auftaktspiel den Libanesen Benjamin Hassan (ATP 191) in zwei Sätzen mit 7:6 (4), 7:5.

In Runde zwei bekommt es Ofner nun mit einem interessanten Kontrahenten zu tun: Der ÖTV-Daviscupper spielt gegen den erst 17-jährigen Deutschen Justin Engel.

Große deutsche Tennis-Hoffnung

Die aktuelle Nummer 281 im ATP-Ranking sorgte erst vor wenigen Tagen für Schlagzeilen, als er mit seinem Erstrunden-Sieg in Stuttgart über den Australier James Duckworth als jüngster Spieler seit Rafael Nadal auf allen drei Belägen (Sand, Hartplatz, Rasen) einen Sieg im Hauptbewerb eines ATP-Turniers feiern konnte.

Engel gilt in unserem Nachbarland als ganz große Tennis-Hoffnung. Gecoacht wird er von Landsmann und Wahl-Kitzbüheler Philipp Kohlschreiber.

