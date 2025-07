Für Sebastian Ofner geht das ATP-1000-Turnier in Toronto bereits nach der ersten Runde zu Ende.

Der 29-jährige Steirer muss sich am Sonntag in seinem Auftaktspiel dem US-Aufschlagkanonier Reilly Opelka (ATP 74) in zwei Sätzen knapp mit 6:7 (6), 5:7 geschlagen geben.

Für Ofner, der erst in Kanada sein erstes Hartplatz-Turnier seit fast einem Jahr bestritt, ist es nach Bastad und Kitzbühel die bereits dritte Erstrunden-Niederlage am Stück.

