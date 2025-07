Ofner kennt Auftaktgegner bei Masters in Toronto

Das Heimturnier in Kitzbühel war für Sebastian Ofner kein Erfolg. Schon in der ersten Runde kam gegen den Deutschen Jan-Lennard-Struff das Out.

Der Fokus des Steirers richtet sich auf die Hard-Court-Saison in Nordamerika. Den Anfang macht das Masters-1000-Turnier in Toronto. Bei diesem nutzt der 29-Jährige sein Protected Ranking.

Zahlreiche Stars fehlen

Die Auslosung hat für ihn den US-Amerikaner Reilly Opelka ergeben. Gegen den über zwei Meter großen Aufschlagriesen hat Ofner in dieser Saison bereits in der Qualifikation in Genf gewonnen.

Aus internationaler ist die Ausgangslage offen. Zahlreiche Topstars haben ihr Antreten zurückgezogen, darunter die beiden aktuellen Topstars Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Topgesetzt ist der deutsche Weltranglistendritte Alexander Zverev. Neben dem 28-Jährigen gehört wohl auch der US-Amerikaner Taylor Fritz zu den heißesten Titelkandidaten.

