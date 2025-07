Öffentliche Kritik! Tsitsipas trennt sich von Star-Trainer

Der in einer Krise steckende Stefanos Tsitsipas trennt sich nach nur zwei Monaten - und zwei ATP-Turnieren - wieder von Star-Trainer Goran Ivanisevic.

Nach dem Erstrunden-Aus in Wimbledon hatte der Kroate über den 26-Jährigen gemeint, dass er "noch nie einen so unvorbereiteten Spieler in seinem Leben gesehen hat".

Tsitsipas hat in den vergangenen neun Major-Turnieren nur einmal ein Viertelfinale erreicht und ist auf Platz 29 abgesackt. Tsitsipas verabschiedete sich von Ivanisevic, der an neun Major-Titeln von Novak Djokovic in dessen Trainerteam beteiligt war, voller Respekt:

"Die Arbeit mit Goran Ivanisevic war eine kurze, aber intensive Erfahrung und ein wirklich wertvolles Kapitel auf meinem Weg", schrieb der Grieche auf Instagram.

Die größten Bad Boys der Tennis-Geschichte