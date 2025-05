Endlich! Novak Djokovic feiert seinen "100er"

Novak Djokovic gewinnt das ATP-250-Turnier in Genf und fährt damit den 100. ATP-Titel seiner Karriere ein. Zudem gelingt dem Serben die Generalprobe für die am Sonntag beginnenden French Open.

Die Legende schlägt im Finale den polnischen Herausforderer Hubert Hurkacz (ATP-31.) nach 3:08 Stunden in drei Sätzen mit 7:5, 7:6(2), 7:6(2).

Im ersten Satz vergibt Djokovic drei Breakbälle, im zweiten Satz erzwingt der Superstar das Tiebreak, das mit insgesamt fünf verlorenen Aufschlagspielen über die Bühne geht.

Auch im dritten Satz hat der Weltranglisten-Sechste seine Mühe, diesmal sorgt aber Hurkacz für das Tiebreak. Wieder ist Djokovic eiskalt und verwandelt den Matchball zum 7:2.

Erster Titelgewinn seit August 2024

Für Djokovic ist es der erste Titelgewinn seit seinem Triumph bei den Olympischen Spielen in Paris im Vorjahr im August.

Der Serbe steigt am Montag in die French Open in Paris ein, in Runde eins wird er auf den US-Amerikaner Mackenzie McDonald treffen.

